O Fenerbahçe de Jorge Jesus anunciou esta terça-feira um princípio de acordo com o avançado norueguês Joshua King. Segundo anunciou o clube turco, o acordo entre as partes está praticamente definido e o jogador chega ainda esta noite a Istambul para realizar exames médicos e acertar os últimos detalhes do contrato.

Trata-se de um avançado possante, internacional norueguês (62 jogos e 20 golos), de 30 anos, que fez a formação no Manchester United, antes de jogar em clubes como Borussia Mönchengladbach, Hull City, Blackburn Rovers, Bournemouth, Everton e, já na última época, no Watford (33 jogos, 5 golos).