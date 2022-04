A Associação de Jornalistas desportivos das West Midlands elegeu José Sá como o jogador da época.



O guarda-redes internacional português, titular da baliza do Wolverhampton, agradeceu a distinção nas redes sociais.



«É uma honra receber este prémio. Obrigado a todos que votaram em mim», escreveu no Instagram.



Por sua vez, Steve Cooper recebeu o prémio de treinador da temporada pelo trabalho desempenhado ao serviço do Nottingham Forest, clube que ocupa a terceira posição do Championship a três pontos do segundo colocado.



Recorde-se que Aston Villa, Birmingham, Coventry, Walsall, WBA e Nottingham Forest são as equipas profissionais das West Midlands.