O guarda-redes do Wolverhampton, José Sá, foi o futebolista português mais cotado no último fim-de-semana, nos campeonatos no estrangeiro, com 8.7 de classificação, de acordo com as estatísticas recolhidas pelo SofaScore para o Maisfutebol.



O internacional português brilhou no triunfo dos lobos em Londres frente ao Tottenham. Além de Sá, houve outro guarda-redes em destaque no fim-de-semana: Daniel Fernandes. O guardião luso conseguiu 8.4 de classificação na vitória do Hamburgo sobre o Heidenheim por 2-0, na Bundesliga 2.

Em igualdade com Daniel Fernandes no pódio surge William Carvalho. O internacional português voltou a estar em evidência na equipa do Betis ao marcar pelo segundo jogo seguido, desta feita na vitória em casa do Levante por 4-2.