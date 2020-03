Cristiano Ronaldo treinou esta quarta-feira com normalidade, de acordo com a nota publicada pela Juventus no site oficial.

O internacional português esteve em Portugal na terça-feira, para visitar a mãe, Dolores Aveiro, que sofreu um AVC e está internada na Madeira. No entanto, Ronaldo já está de regresso a Itália e trabalhou às ordens de Maurizio Sarri, técnico dos bianconeri.

Refira-se que a Juventus ia jogar esta noite frente ao Milan, em jogo das meias-finais da Taça de Itália, mas a partida foi adiada devido ao coronavírus.