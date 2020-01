O Marselha, de André Villas-Boas, consolidou esta sexta-feira o segundo lugar na Liga francesa, ao vencer na deslocação ao terreno do Rennes, por 1-0.

Frente à equipa que ocupa o terceiro lugar da tabela, Kevin Strootman, aos 84 minutos, marcou o único golo da partida.

Assim, o Marselha segue no segundo lugar com 41 pontos, mais oito do que o Rennes, mas também mais um jogo. A equipa do técnico português está ainda a quatro pontos do líder PSG, que tem menos dois jogos.

