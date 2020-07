Son e Lloris desentenderam-se no relvado durante o jogo do Tottenham frente ao Everton. Confrontado com a discussão entre os dois jogadores, José Mourinho teve uma reação incomum.



«Foi bonita. Foi, provavelmente, consequência das nossas reuniões. Se querem culpar alguém pelo que aconteceu, culpem-me. Critiquei os rapazes - não foram críticos o suficiente sobre o que fizeram. Pedi-lhes que fossem exigentes uns com os outros», começou por referir, citado pela BBC.



O técnico português defendeu que estes episódios fazem parte do processo de crescimento dos spurs.



«O Son é um rapaz incrível, todos gostam dele, mas o capitão disse-lhe que devia fazer e dar mais à equipa. É algo que a equipa precisa para crescer. Precisamos de grandes personalidades. Quando há uma reação assim...», acrescentou.



Esta noite, José Mourinho atingiu a vitória número 200 na Premier League.