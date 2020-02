João Moutinho foi o português a jogar no estrangeiro com melhor pontuação, 8.4 de acordo com a pontuação do Sofa Score, parceiro do Maisfutebol. O internacional português esteve em destaque no empate do Wolverhampton em Old Trafford ante o Man. United.



Cristiano Ronaldo foi o segundo jogador mais pontuado da semana com 8.2. O avançado da Juventus anotou dois golos no triunfo frente à Fiorentina. Nota ainda para Ricardo Quaresma, jogador do Kasimpasa que fecha o pódio.