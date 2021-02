Para Felipe Melo, capitão e um dos mais carismáticos jogadores do Palmeiras, o título da Libertadores já conferiu a Abel, treinador português, o estatuto de lenda. Melo compara-o mesmo a outro treinador bem conhecido dos portugueses, Luiz Felipe Scolari, que também conduziu o Verdão à conquista da Libertadores.

«Para mim, Abel é uma lenda, como é Scolari e o próprio Luxemburgo, no Palmeiras. São pessoas que ganharam muito. E o Abel, é um título de muita expressão. É o segundo título da Libertadores do clube. Foram 20 anos para voltar ganhar. Só quem tinha ganhado era o Felipão. É fácil falar do Felipão, tenho muita consideração, está no patamar dos melhores do futebol, ganhou em tudo o que é lugar. O Abel vai ser lembrado por toda eternidade», diz, em entrevista à Globoesporte.

A poucos dias da estreia do Palmeiras no Mundial de Clubes, o médio internacional brasileiro falou também sobre o título que o Palmeiras ambiciona voltar a conquistar.

«Nós sonhamos. Os adeptos do Palmeiras têm o direito de sonhar. Temos de nos focar no título, no bi-mundial. Foi assim na Libertadores. Vencemos o Paulista, alguns adeptos foram fazer manifestação, foram cobrar, tínhamos perdido alguns jogos. Naquele momento ninguém ia imaginar que o Palmeiras estivesse na final da Copa do Brasil, ganhasse a Libertadores e partisse rumo ao bi-mundial», sublinhou.