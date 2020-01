O Bordéus, orientado por Paulo Sousa, somou este sábado a quarta derrota consecutiva na Liga francesa, ao ser derrotado em casa pelo Lyon, por 2-1.

A equipa da casa até entrou melhor na partida e adiantou-se no marcador logo aos 15 minutos, por intermédio do experiente Jimmy Briand.

Porém, três minutos deitaram tudo a perder para a equipa de Paulo Sousa: aos 50m Moussa Dembélé assistiu Maxwel Cornet para o 1-1 e aos 53m os papéis inverteram-se, com o avançado francês a fazer o 2-1 final.

Perto do fim o Bordéus ainda fez o 2-2, por Koscielny, mas o lance foi invalidado pelo VAR devido a fora de jogo.

Com este resultado, e ao fim de 20 jornadas, o Bordéus ocupa a 13.ª posição da tabela classificativa, com 26 pontos, enquanto o Lyon é quinto, com 29.

