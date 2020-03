Ricardo Pereira admitiu que ficou em choque quando foi diagnosticado com uma lesão ligamentar num dos joelhos, que o vai deixar de fora para o resto da época.

O lateral-direito do Leicester deixou uma mensagem nas redes sociais, na qual garantiu ainda que vai dar a volta por cima e agradeceu as mensagens de apoio que tem recebido.

A mensagem de Ricardo Pereira:

«Nunca pensei que isto me pudesse acontecer a mim, mas certamente ninguém pensa. O resultado do exame foi um choque, visto que nada fazia antever uma lesão com esta gravidade.

Nada do que consegui, até hoje, foi fácil e sei que o mais difícil ainda está por vir.

Mas não tenho dúvidas que darei a volta por cima, sobretudo com a ajuda daqueles que me são mais próximos e de todos vocês que me apoiam.

Um muito obrigado pelas inúmeras mensagens de apoio e pelo vosso carinho.

A aceitação é a melhor forma para ficar em forma. Recuperar bem e sem pressas, treinar o corpo e a mente.

Um passo de cada vez.»