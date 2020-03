O Leicester goleou em casa o Aston Villa por 4-0 e mantém-se firme no pódio da Liga inglesa, com 53 pontos após 29 jornadas.

Com Ricardo Pereira em campo nos 90 minutos, os foxes começaram a construir o triunfo confortável aos 40 minutos, por intermédio de Harvey Barnes, que aproveitou um erro do veterano Pepe Reina.

Sem marcar para a Premier League desde dezembro de 2019 (644 minutos) Jamie Vardy reconciliou-se com as redes alheias e fê-lo a dobrar: marcou de penálti aos 63 minutos e bisou ao minuto 79, elevando para 19 o número de golos no campeonato, onde é o artilheiro-mor.

Aos 85 minutos, Barnes não quis ficar atrás do companheiro e depois desbloquear o jogo trancou-o com a goleada e o 4-0 final.