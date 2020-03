Há dois meses, logo nos primeiros dias do ano, José Mourinho perdeu por lesão uma das peças mais importantes do Tottenham: Harry Kane.

Agora, o regresso do jogador às opções do técnico português parece estar cada vez mais próximo, já que o internacional português voltou a fazer trabalho com bola.

Kane publicou um vídeo nas redes sociais em que dá conta da satisfação de estar no relvado e sentir a bola nos pés.

Veja as imagens: