Um golo do defesa português Ricardo Pereira, de cabeça, aos 82 minutos, deu a vitória ao Leicester ante o Birmingham, por 1-0. O triunfo nos oitavos de final da Taça de Inglaterra permitiu o apuramento da equipa orientada por Brendan Rodgers para os quartos de final.

Titular na equipa da casa, Ricardo concluiu o lance decisivo no coração da área, após um cruzamento de Albrighton.

O golo de Ricardo Pereira:

Num dos outros três jogos da noite, o Manchester City venceu na deslocação ao Sheffield Wednesday, por 1-0. Um golo de Sergio Aguero, aos 53 minutos, a passe de Mendy, deu o triunfo aos comandados de Pep Guardiola. Os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo fizeram todo o jogo pelos visitantes.

Arsenal, Chelsea, Newcastle e Sheffield United são outras equipas já apuradas.

Esta noite, ficou já definido o emparelhamento dos quartos de final, com o Leicester a receber o Chelsea e o Manchester City a deslocar-se ao Newcastle. O outro jogo já definido é o Sheffield United-Arsenal. O vencedor do Tottenham-Norwich defronta o vencedor do Derby-Manchester United.

