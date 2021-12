Carlos Queiroz fechou a participação na Taça das Nações Árabes com uma derrota frente ao Qatar, a seleção anfitriã da prova continental.



O Egito perdeu no desempate por grandes penalidades, depois de um empate a zero bolas no final dos 90 minutos.



Os faraós venceram esta prova em 1972 e 1992, mas desta veze ficaram até fora do pódio. A final da Taça das Nações Árabes entre a Tunísia e a Argélia.