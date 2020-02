O treinador português Vítor Campelos continua sem vitórias desde que assumiu o comando técnico do Al Taawon. Ao terceiro jogo oficial, esta quarta-feira, a primeira derrota: 2-1 na receção ao Al Ittihad, em jogo da 17.ª jornada da primeira liga da Arábia Saudita.

Com o português Ricardo Machado a titular, o Al Taawon ficou em desvantagem ao minuto 28, com um golo de Hamid. Aos 31, Bruno Uvini fez o segundo golo da equipa visitante. Em cima do intervalo, o cabo-verdiano Héldon, que passou por Sporting, V. Guimarães, Rio Ave, Marítimo, Fátima, Caniçal e Académica, reduziu para 1-2 aos 44 minutos. Contudo, o tento não chegou para evitar o desaire.

Depois de dois empates, ainda não foi desta que o ex-treinador do Moreirense festejou vitória.

O Al Taawon segue no quarto lugar, com 27 pontos, mas pode ser ultrapassado por Al Wehda e Al Shabab, que têm 27 e 25 pontos, respetivamente, além de um jogo a menos