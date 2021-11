O Al-Hilal, treinado por Leonardo Jardim, empatou este domingo na deslocação ao terreno do Abha 1-1, num encontro da 13.ª jornada da Liga saudita, e segue no quarto lugar da competição.

Depois da conquista da Liga dos Campeões asiática, na passada terça-feira, após impor-se diante dos sul-coreanos do Pohang Steelers por 2-0, em Riade, a equipa orientada pelo técnico português não conseguiu vencer fora de portas, apesar de ter estado em vantagem, face ao remate certeiro de Moussa Marega, aos 18 minutos. Foi o quarto golo em oito jogos do antigo avançado do FC Porto esta época.

No entanto, ainda antes do intervalo, aos 43 minutos, o turco Saad Bguir restabeleceu a igualdade final, um resultado que deixa o Al-Hilal no quarto lugar, com 20 pontos, ainda com três encontros por disputar, enquanto os anfitriões seguem em 11.º, com 14. A prova é liderada pelo Al-Ittihad, com 26 pontos.

Veja o golo de Marega: