Zeca Rodrigues, internacional grego de origem portuguesa, lesionou-se com gravidade no domingo à noite, no final do embate entre o FC Copenhaga e o Aarhus e vai falhar o resto da temporada na liga dinamarquesa.

Foi mesmo no final da vitória do clube da capital sobre o Aahrus (1-0), com um golo solitário de Lerager. O jogador de 34 anos, natural de Lisboa, deixou o relvado em lágrimas, apoiado pelos companheiros e os exames, no dia seguinte, confirmaram as piores expetativas.

Zeca sofreu uma rotura de ligamentos no mesmo joelho a que já tinha sido submetido a uma intervenção cirúrgica há precisamente um ano e vai falhar o resto da temporada.

O FC Copenhaga confirmou, entretanto, a gravidade da lesão e garantiu todo o apoio ao internacional grego. «Infelizmente, um exame mostrou que Carlos Zeca sofreu uma grave lesão no joelho que o manterá fora de ação pelo resto da temporada. Todos no FC Copenhagen enviam seus pensamentos e apoio ao nosso infeliz capitão e desejam-lhe uma rápida recuperação», escreveu o clube nas redes sociais.