Depois do triunfo na primeira mão, por 2-0, em casa do Elect Sport, o Zamalek de Jesualdo Ferreira venceu este domingo pelo mesmo resultado, agora no Cairo, confirmando a presença no play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de África.

Zizo (71m), de grande penalidade, e Mahmoud Hamdy (78m) foram os autores dos golos. Recorde-se que a presença destes dois jogadores neste jogo causou surpresa e mereceu críticas de Rui Vitória, já que ambos tiveram de abandonar o estágio da seleção do Egito para estarem presentes nesta partida oficial.

Na próxima fase da competição, o Zamalek defronta o Flambeau du Centre, campeão do Burundi.