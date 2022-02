Depois de João Félix ter sido a principal figura do Atlético de Madrid na última jornada da La Liga, o internacional português voltou a ser defendido publicamente pelo presidente dos colchoneros, Enrique Cerezo.

«João Félix é um grande jogador e às vezes as coisas não saem como quer. Batem muito nele, ele sai e já lhe estão a bater. Em todo lugar, a qualquer hora e a qualquer momento», disse ao El Partidazo da Cope.

Cerezo anteviu ainda o duelo desta quarta-feira, no Wanda Metropolitano, diante do Manchester United e de Cristiano Ronaldo. «É uma das equipas clássicas de toda a vida. Cristiano é um jogador magnífico. Teve grandes anos em Espanha.»

O dirigente do emblema espanhol reiterou também a confiança em Diego Simeone, apesar dos recentes maus resultados.

«Ele é um ativo importante do clube que devemos manter. Não nos passou pela cabeça que Simeone deixasse de ser o treinador do Atlético de Madrid. Não seria lógico ou justo procurar outro treinador. Vamos ficar com Simeone um bom tempo», garantiu.

«Acho que não estamos em crise. Ainda somos campeões, podemos terminar entre os 4 primeiros e fazer boa figura na Liga dos Campeões», acrescentou.