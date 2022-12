O internacional português João Félix está convocado para a receção do Atlético de Madrid ao Elche, a contar para a 15.ª jornada da liga espanhola, marcada para esta quinta-feira (20h30).

Depois de regressar do Mundial 2022, o atacante luso tinha falhado a deslocação dos colchoneros a casa do Arenteiro, para a Taça do Rei, devido a uma faringoamigdalite, mas está agora de regresso aos eleitos de Diego Simeone.

De resto, o avançado de 23 anos é mesmo apontado à titularidade pela imprensa espanhola.

Recorde-se que na antevisão ao encontro o nome de João Félix foi o mais abordado, com Simeone a garantir que tem uma «boa relação» com o jogador e que «a equipa precisa das suas qualidades».