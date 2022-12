João Félix voltou a ser o principal tema da conferência de imprensa de Diego Simeone, que desta feita serviu de antevisão ao encontro entre o Atlético de Madrid e o Elche, agendado para quinta-feira.

O técnico dos colchoneros abordou a ligação que mantém com o internacional português, isto depois de o CEO do clube, Miguel Ángel Gil Marín, ter assumido que a relação entre treinador e jogador «não é boa».

«É uma relação boa, de trabalho. Desde que estou aqui, pese embora algumas divergências que existem entre as pessoas e não podemos concordar em tudo, procurei o melhor para o clube até ao meu último dia ou do jogador. Tentar extrair o máximo de todos», vincou.

Simeone voltou também a elogiar o desempenho do avançado no Mundial 2022. «O que importa para mim é a equipa e ele é importante para a equipa. Se nos transmitir o que vimos no Mundial, será muito importante. Tem condições e talento e a equipa precisa das suas qualidades.»

Questionado sobre os erros na planificação do plantel para 2022/23, Simeone atribuiu culpas a si mesmo.

«Temos um grande plantel, tivemos quatro jogadores na final do Mundial, talvez quem não esteja a dar tudo é o treinador. Existem bons jogadores, o João foi uma sensação no Mundial, Carrasco e Witsel jogaram várias partidas na Bélgica. Temos um grande plantel. Sou eu que tenho de melhorar para que eles possam subir de nível na liga. São mais ao menos os mesmos nomes que estavam no campeonato que conquistámos [em 2020/21], exceto Trippier e Suárez. A base dos titulares continua aqui. O treinador é quem está a falhar mais do que outras coisas», concluiu.