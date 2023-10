O internacional português João Félix admitiu que está a atravessar um bom momento na temporada de estreia no Barcelona, mas também reconheceu que tem de melhorar para dar continuidade às exibições, algo que não conseguiu no Atlético de Madrid e no Chelsea.

«Como dá para ver, estou contente onde estou. Estou bem e confiante. Estou a atravessar um bom momento, mas o mais difícil é manter o bom nível, coisa que não consegui fazer nas últimas épocas. Trabalho todos os dias e tento corrigir os aspetos menos positivos em mim», afirmou o avançado de 23 anos, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da seleção nacional frente à Bósnia-Herzegovina.

Relativamente ao apuramento já carimbado para o Europeu de 2024, Félix destacou a importância da qualidade dos futebolistas portugueses.

«Toda a gente sabe da qualidade da seleção portuguesa. Temos jogadores nas melhores equipas do mundo. Temos uma seleção muito forte. Ofensivamente somos muito bons e defensivamente também, tanto que só sofremos dois golos e foi no último jogo. Deve-se à organização e ao plano tático», vincou.