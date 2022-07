O internacional português João Félix deu, neste sábado, a vitória ao Atlético de Madrid no particular diante do Manchester United (1-0) e diz estar praticamente recuperado, isto depois de ter terminado mais cedo a temporada passada, devido a lesão.

«Sinto-me bem. Ainda à procura da minha melhor forma. Já há algum tempo que não jogava, porque terminei a temporada lesionado. Mas estou a treinar forte, a preparar-me da melhor forma para ajudar a equipa. Estou quase a 100 por cento», afirmou aos meios do clube espanhol.

O jovem luso, note-se, foi lançado aos 59 minutos por Diego Simeone e, aos 86, fez o único golo da partida, num remate rasteiro à entrada da área, após ser servido por Álvaro Morata.

Félix não jogava desde 17 de abril, mas voltou aos relvados e foi otimista na antevisão à temporada 2022/23.

«Vejo a equipa a ir muito bem e estou feliz por jogar. Quero fazer coisas boas e ter uma temporada muito boa. E quando isso acontece, todos ficam bem e felizes. Com certeza será uma época muito boa», atirou.

As palavras de João Félix: