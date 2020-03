Com os campeonatos suspensos em quase toda a Europa devido à pandemia de coronavírus, os jogadores decidiram criar um desafio nas redes sociais: dar toques com um rolo de papel higiénico.



Depois de Pizzi ter nomeado João Félix, o jovem do Atlético de Madrid mostrou-se à altura do desafio brilhou. O internacional português nomeou Lodi, Felipe, Samaris, Thomas Partey, Rodrigo Conceição e Diego Batista, ambos da formação do Benfica.