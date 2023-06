O Wolverhampton comunicou esta sexta-feira que João Moutinho, Diego Costa e Adama Traoré, todos em final de contrato, vão deixar o clube este verão.

Na despedida, o diretor desportivo dos Wolves, Matt Hobbs, deixou rasgados elogios a Moutinho, considerando que o internacional português foi «fundamental» no sucesso recente do clube.

«Tudo o que ele faz é meticuloso. Ele mostrou a muitos jogadores mais jovens o que deves fazer para cuidares de ti mesmo e teres uma boa carreira. Quando chegou ao clube, foi uma grande parte da mudança de cultura, por causa da sua ética de trabalho e de como se geria antes e depois dos treinos. Ele elevou os níveis e as expectativas entre os próprios jogadores», referiu o dirigente, citado pelos meios de comunicação dos «lobos».

Moutinho, que está a caminho dos 37 anos, cumpriu cinco temporadas no Wolverhampton. Cumpriu 212 jogos, nos quais marcou cinco golos e ainda distribuiu 22 assistências.

Por seu turno, Adama Traoré, de 27 anos, estava ligado aos Wolves também desde 2018, mas na última época esteve cedido ao Barcelona. Já em 2022/23, fez 40 jogos no clube inglês.

Já Diego Costa, de 34 anos, foi contratado numa altura tardia desta temporada, para colmatar a lesão de Sasa Kalajdzic. Em 25 jogos, apontou apenas um golo.

Sporting director Matt Hobbs has provided an update on the future of our players whose contracts expire this summer.



