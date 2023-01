O internacional português João Palhinha está nomeado para melhor jogador dos meses de novembro e dezembro na Premier League.

O médio do Fulham participou nos quatro jogos dos cottagers neste período, com destaque para o último jogo de 2022, em que Palhinha apontou o 2-1 diante do Southampton, já nos instantes finais da partida.

À corrida ao prémio estão também Casemiro (Manchester United), Erling Haaland (Manchester City), Bem Mee (Brentford), Martin Odegaard (Arsenal), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal) e Trippier (Newcastle).

No que toca aos treinadores, Mikel Arteta (Arsenal), Thomas Frank (Brentford), Eddie Howe (Newcastle) e Jurgen Klopp (Liverpool) são os nomeados.

Nestes dois últimos meses, José Sá também esteve em destaque. O guarda-redes do Wolverhampton concorre à melhor defesa deste período, com uma intervenção a remate de Garnacho, no jogo diante do Manchester United, a 31 de dezembro.

Já Youri Tielemans (Leicester), Joe Willock (Newcastle), Almirón (Newcastle), March (Brighton), Salah (Liverpool), Nketiah (Arsenal), Ward-Prowse (Southampton) e Demarai Gray (Everton) lutam pelo prémio de melhor golo de novembro/dezembro.

As escolhas finais, diga-se, serão combinadas entre os votos do público e de um painel de especialistas.