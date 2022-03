Campeão da Libertadores e do Brasileirão em 2019 pelo Flamengo, Vinicius Souza recordou a passagem de Jorge Jesus pelo emblema brasileiro. Apesar dos elogios ao técnico português, o médio, que representa os belgas do Mechelen, revelou que levava «broncas» praticamente todos os dias.



«Aprendi a jogar sem bola com Jorge Jesus. Isso ajudou-me muito a entender como era o futebol europeu. Aprendi a saber fechar os espaços. Jesus dizia para desfrutarmos cada momento porque a nossa carreira passa muito rápido. É o que tento fazer», disse, em declarações à ESPN.



«Todos os dias levava uma bronca. Jesus andava sempre em cima de mim, mas eu sabia que era para o meu bem. Ele foi como um pai, abraçou toda a equipa e foi abraçado por todos. Todos daquela equipa [de 2019] gostavam dele. Vamos levar isso para sempre», acrescentou.



O jogador de 22 anos detalhou o nível de exigência exigido por Jorge Jesus durante os treinos no Flamengo.



«Às vezes ele pedia para jogar na direita, tu jogavas na direita e mesma assim levavas uma bronca. Não entedíamos, mas pensávamos: 'Daqui a pouco vem outra'. A maioria das broncas eram dadas nos treinos. (...) Inicialmente foi uma mudança muito grande porque ele tinha uma ideia de jogo totalmente diferente daquela a que estava habituado. Tive de mudar 100 por cento o meu estilo de jogo», contou ainda.



Vinicius Souza participou em apenas quatro jogos pelo Mengão durante a passagem de Jesus pelo clube.