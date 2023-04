Tréguas no Fenerbahçe. É essa a mensagem transmitida pelo emblema turco, nesta terça-feira, através das imagens partilhadas nas redes sociais.

O presidente Ali Koç esteve junto da equipa, e há uma fotografia que até o mostra de mão dada com Jorge Jesus (foto de capa do artigo). A mensagem é inequívoca: o treinador português continua, pelo menos para já.

Tal como o Maisfutebol escreveu na véspera, a continuidade de Jesus no Fenerbahçe estava por um fio, depois da derrota no dérbi com o Besiktas (2-4), e tendo em conta o desgaste na relação entre o treinador e o presidente.

Afastado do banco no passado domingo, devido a castigo, Jesus encontrou Ali Koç a dar um “raspanete” aos jogadores quando chegou ao balneário, o que motivou um diálogo mais aceso, uma vez que o técnico entende que aquele é o seu espaço.

Nas últimas horas, porém, os ânimos acalmaram na sequência de conversas entre ambos, e tudo indica que Jesus orientará a equipa no jogo da próxima quinta-feira, frente ao Kayserispor, para os quartos de final da Taça.

Esta competição tem importância acrescida, uma vez que, na Liga, após a derrota com o Besiktas, o Fenerbahçe está a nove pontos do líder, Galatasaray (com um jogo a menos).

Jorge Jesus tem contrato até final da presente temporada, e tudo abandonará então o emblema turco.

Tal como o Maisfutebol já adiantou, o técnico português tem duas possibilidades para um regresso à Arábia Saudita, e também continua a ser falado para a seleção brasileira, embora a prioridade seja Carlo Ancelotti.