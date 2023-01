O Fenerbahçe perdeu em casa o dérbi de Istambul, com o Galatasaray, por 3-0. No final da partida, Jorge Jesus lamentou os erros da equipa que resultaram numa derrota pesada.

«Foi um jogo em que cometemos muitos erros, ao contrário do habitual. Na primeira parte, fomos a equipa que produziu mais, mas o Galatasaray marcou com facilidade. Começámos o segundo tempo com uma mudança, e mudámos um pouco o nosso jogo. Começámos bem, mas depois de sofrer o segundo golo e İrfan Can ver o cartão vermelho, as coisas ficaram mais difíceis. O Galatasaray foi a equipa que se manteve mais calma durante o jogo», disse o técnico português.

O Fenerbahçe continua no segundo lugar do campeonato, mas tem agora quatro pontos de desvantagem face ao Galatasaray, que é líder. Ainda assim, Jesus garante que o resultado do dérbi não determinou o campeão e assumiu responsabilidades pelo desfecho final.

«Disse aos meus jogadores antes do jogo: 'Ganhar ou perder este jogo não determina o campeão hoje'. Continuo com a mesma opinião. O campeão da liga não ficou decidido hoje. Tivemos a chance de passar para a frente do nosso adversário, mas não a aproveitámos», lamentou.

«Se há um responsável por este resultado e pelos que estão em campo, sou eu. Nem os jogadores, nem mesmo o nosso presidente. Porque ele acreditou muito no meu trabalho, ele queria ir a Portugal e trazer-me para cá ainda antes de eu vir. Tivemos um início de temporada muito bom, mas a derrota de hoje não vai quebrar a nossa união. Vamos continuar o nosso caminho juntos. Não posso culpar ninguém hoje, se existe um culpado, sou eu», concluiu.