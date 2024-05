O futuro de Jorge Jesus define-se nos próximos dias.

O advogado do treinador português, Luís Miguel Henrique, está na Arábia Saudita para negociar os termos da continuidade do técnico que acabou de sagrar-se campeão no país do Médio Oriente e Jesus deixou uma garantia.

«Se vou continuar longe de casa? Vou. Posso não ficar no Al Hilal, mas dificilmente vou regressar a Portugal. Estou preparado para estar mais uns anos fora de Portugal», disse em declarações exclusivas à TVI/CNN Portugal.

Jorge Jesus regressou em 2023 ao Al Hilal, onde já tinha estado entre 2018 e 2019, mas agora apanhou a «explosão» futebolística no país, com salários (ainda mais) milionários pagos para recrutar algumas estrelas do futebol europeu e mundial, como foi o caso de Cristiano Ronaldo, figura do Al Nassr e nome maior do campeonato. «Acho que mais jogadores portugueses virão para aqui. Têm de vir os melhores, por aqui só entram os melhores, principalmente nas grandes equipas», projetou o treinador português.