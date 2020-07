O técnico do Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo, considerou que se fosse um treinador brasileiro a sair a meio do contrato para a Europa como Jesus fez «levaria um monte de porrada».



«O Flamengo tem de resolver um problema que é seu. Perdeu o treinador. O treinador cismou ir embora a meio do caminho. É um treinador estrangeiro, mas se fosse um brasileiro a fazer isso, a porrada hoje seria muita. Seria porrada a todo momento no treinado», referiu, em conferência de imprensa.



Luxemburgo, de 68 anos, considera que o Mengão continuará a ser o favorito para conquistar o Brasileirão.



«Ele foi, o Flamengo agora vai escolher o treinador, continuará com uma equipa forte e um dos candidatos ao título. Não muda nada. Com Jesus ou sem Jesus, o Flamengo é candidato à conquista do título. Se vai ganhar é outra história. Tem de jogar», defendeu.



Jesus, tal como o Maisfutebol noticiou, será treinador do Benfica na próxima temporada, deixando o campeão sul-americano e brasileiro.