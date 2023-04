O Fenerbahçe, de Jorge Jesus, empatou esta segunda-feira na receção ao Istanbulspor (3-3) e não aproveitou o empate do Galatasaray nesta 31.ª jornada para se colocar ainda mais perto do líder do campeonato turco.

Logo aos cinco minutos de jogo, o Fenerbahçe até introduziu a bola na baliza, mas o lance foi invalidado por falta. Contudo, 20 minutos depois, consumou o domínio e abriu o marcador.

Emre Mor disparou um remate cruzado com força, Alp Arda defendeu para a frente e Arda Guler, na recarga, encostou ao segundo poste.

O «Messi turco», como é conhecido o camisola 10 do Fenerbahçe, de apenas 18 anos, bisou a abrir a segunda parte (51m). O futebolista esquerdino recebeu a bola à entrada da área e aplicou um remate colocado que só parou no fundo das redes.

Na resposta, os visitantes - que estiveram maioritariamente com as linhas recuadas no terreno - num contra-ataque conduzido por Emeka Eze, conquistaram um penálti por mão na bola de Kadioglu dentro da área. Valon Ethemi assumiu a responsabilidade e reduziu a desvantagem (57m).

O avançado da Macedónia bisou 10 minutos depois. O Istanbulspor apanhou o Fenerbahçe novamente em contra-pé e com a linha defensiva totalmente descompensada para fazer o 2-2, através de um remate de Ethemi que ainda desviou em Akaydin.

Mas os anfitriões também não tardaram a passar novamente para a frente do marcador. Enner Valencia, uma das principais figuras da equipa de Jesus esta temporada, teve tempo e espaço na grande área para driblar Mehmet Yesil e servir João Pedro Galvão, que só desviou para a baliza.

O português Miguel Crespo só foi lançado por Jesus aos 85 minutos, mas ainda foi a tempo de ver o golo que determinou o empate.

Numa altura em que se jogava o sexto de nove minutos de descontos e em que o Fenerbahçe aparentava ter o jogo controlado, eis que o Istanbulspor beneficiou de um lançamento de linha lateral e Eze apareceu na área a finalizar o cruzamento, de cabeça.

Com este resultado, o Fenerbahçe fica ainda mais longe do título. Chega aos 64 pontos, menos seis do que o líder Galatasaray, numa altura em que as duas equipas ainda têm de disputar cinco jogos no campeonato, o último dos quais entre si. O Istanbulspor, por seu turno, é 15.º, com 28 pontos.

No final da partida, Jesus pediu aos jogadores que aplaudissem os adeptos, mas o público respondeu com assobios e o técnico português não escondeu o desagrado.