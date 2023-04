Rafael Leão esteve em plano de evidência na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, com uma jogada individual que resultou no golo do Milan no Estádio Diego Armando Maradona, no empate diante do Nápoles (1-1).

O treinador do Fenerbahçe, Jorge Jesus, que lançou Leão na equipa A do Sporting, em 2017/2018, foi questionado e desafiado por um jornalista a comentar se Arda Guler, promessa turca da equipa de Instambul, poderia chegar ao nível do português.

«Está a brincar ou a falar a sério?», começou por dizer Jesus, em conferência de imprensa, após a vitória sobre o Basaksehir.

«Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São jogadores completamente diferentes nas características. Lancei o Rafel Leão aos 17 anos na equipa principal do Sporting. As características dele são a velocidade e o transporte de bola. O Arda tem outra forma de jogar, não posso comparar», frisou.