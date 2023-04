Incrível!



Pela segunda jornada consecutiva, o Fenerbahçe venceu com reviravolta alcançada nos minutos finais!



No dérbi com o Basaksehir, a equipa de Jorge Jesus fez uma primeira parte aquém e apanhou-se a perder por culpa de um erro inacreditável de Akaydin. O central atrasou mal a bola e deixou-a nos pés de Aleksic que aproveitou para abrir o marcador.



Miguel Crespo foi titular e esteve em campo até aos 63 minutos. O técnico português decidiu retirar o campatriota depois de já ter feito três trocas antes, arriscando para chegar ao empate. Volvidos sete minutos, o Basaksehir ficou reduzido a dez elementos por expulsão de Touba (viu dois cartões amarelos em três minutos) e deu esperança ao oponente.



O Fenerbahçe tanto insistiu que acabou por ser feliz e bem pode agradecer a João Pedro. O internacional italiano, ex-Estoril, marcou dois golos entre os 89 e os 90+3 minutos e consumou a reviravolta da equipa de Jesus.



Com esta vitória o Fenerbahçe manteve a distância de três pontos para o líder Galatasaray. Por sua vez, o Basaksehir é 6.º classificado.