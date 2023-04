O painel com Jamie Carragher, Thierry Henry e Micah Richards, da CBS Sports, já costuma ter momentos de muita animação e, esta terça-feira, durante uma conversa com Rafael Leão após o jogo em Nápoles, viveram-se segundos de êxtase.

Quando Carragher abordou a possibilidade de defrontar o Inter de Milão nas meias-finais da Liga dos Campeões, o internacional português reconheceu que não tinha entendido a pergunta e provocou a gargalhada geral no estúdio, devido ao sotaque acentuado do antigo jogador do Liverpool. Micah Richards não conseguiu conter a emoção e ficou mesmo lavado em lágrimas.

Momentos antes, Henry falou com Leão em francês e o extremo mostrou que ainda domina a língua, antes de explicar que decidiu «oferecer» o golo a Giroud assim que ultrapassou o último defesa e viu Meret sair da baliza.

Ora veja: