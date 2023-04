Numa semana em que esteve em cima da mesa o futuro de Jorge Jesus no Fenerbahçe na sequência da derrota caseira ante o Besiktas, a equipa do treinador português qualificou-se esta quinta-feira para as meias-finais da Taça da Turquia, ao vencer o Kayserispor por 4-1.

No duelo que fechou os quartos de final da competição, Emre Mor brilhou com um bis e Serdar Dursun com um golo e duas assistências. Arda Guler saltou do banco para fechar as contas em cima do minuto 90.

Miguel Cardoso e Carlos Mané foram titulares no Kayserispor e os visitantes viram a equipa de Jorge Jesus marcar aos oito minutos, numa boa finalização de Emre Mor com o pé esquerdo, depois de Enner Valencia ter amortecido a bola com o peito, na sequência de um cruzamento de Alioski.

O 1-0, por Emre Mor:

O 1-0 durou apenas dez minutos, dado que Dimitrios Kolovetsios fez o 1-1 ao minuto 18, de cabeça, após um cruzamento do lado esquerdo, com origem num canto batido de forma curta.

O 1-1:

O lance do empate ditou alguns apupos na bancada, mas Jorge Jesus foi mais descansado para o intervalo. Valeu a inspiração e o talento de Emre Mor, que depois de combinar com Dursun, rematou de primeira para o 2-1, aos 42 minutos, numa primeira parte marcada pela saída de Carlos Mané ao minuto 30, por problemas físicos.

O 2-1, por Emre Mor:

Para a segunda parte, Jesus lançou o médio português Miguel Crespo e foi já com o número 27 em campo que o Fenerbahçe ampliou a diferença, aos 58 minutos. Dursun aproveitou uma receção de bola arriscada do guarda-redes Gonan e rematou para a baliza deserta, acabando a festejar ao jeito do português Cristiano Ronaldo, para um «siiiuuuu» geral dos adeptos nas bancadas.

No Kayserispor, Miguel Cardoso saiu ao minuto 80 e viu já de fora o 4-1 final, da autoria de Arda Guler, que tinha entrado aos 78 minutos, a passe de Dursun.

Com o apuramento, o Fenerbahçe junta-se a Ankaraguçu, Basaksehir e Sivasspor nas meias-finais.

O 3-1, por Dursun:

O 4-1, por Arda Guler: