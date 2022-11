Jorge Jesus, a sua equipa técnica e os jogadores do Fenerbahçe juntaram-se para doar material escolar a uns alunos de uma escola na Turquia.



Nos vídeos divulgados pelo próprio treinador nas redes sociais, vê-se os alunos com cartazes de jogadores do emblema de Istambul. De seguida, é possível ver as crianças a retirarem material escolar novo das mochilas.



No final, os alunos fizeram questão de agradecer o gesto de solidariedade, em especial a Jesus e a João de Deus com cartazes em português.



Veja o vídeo: