O Fenerbahce arrancou um empate a duas bolas no terreno do Rennes aos 90+2 minutos de jogo e Jorge Jesus não conteve a emoção.

Se na primeira jornada se tinha 'pegado' com o guarda-redes do Dínamo de Kiev, desta vez o alvo foram os adeptos da casa. Pouco depois do segundo golo, o treinador português respondeu às provocações. Virou-se para as bancadas visivelmente irritado e deu a entender que um adepto tinha «garganta a mais», pelo que se haviam de encontrar fora do estádio para acertar contas.

Ora veja: