José Mourinho regressou este sábado a Itália e foi apanhado pelos jornalistas no aeroporto. O treinador português recusou-se a falar sobre as negociações para a renovação de contrato de Paulo Dybala e acerca do alegado interesse de Alvaro Morata, mas mostrou-se preparado para a nova temporada.

«Estou sempre pronto. Sou um homem de trabalho, não de férias. Presentes do mercado de transferências? Não espero nada, estou feliz por trabalhar. Segunda-feira de manhã, às 08h00, estou em Trigoria para trabalhar», afirmou.

O técnico da Roma, castigado com dois jogos pelas críticas dirigidas árbitro Daniele Chiffi, após um jogo em maio, diante do Monza, ironizou ainda sobre a possibilidade de ver a sanção reduzida, caso pedisse desculpas em público.

«Não fiquei surpreendido com o castigo, mas em Agosto, em vez de ficar no banco com este calor, vou ficar confortável com o ar condicionado. Tudo bem», concluiu.