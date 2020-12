José Mourinho pagou ao plantel do Tottenham um presunto espanhol, divulgando esse momento nas redes sociais. Ora o técnico do Birmingham, Aitor Karanka, decidiu «provocar» o português e publicou uma foto com um presunto nas redes sociais ao lado do dono do clube do Championship.



«Podemos não ser tão ricos como os líderes da Premier League, mas podemos dar-nos ao luxo de comer o mesmo presunto. Obrigado, Don», escreveu o antigo adjunto do «Special One» no Real Madrid.



O técnico do Tottenham não perdeu tempo a responder e acabou a receber um convite do espanhol para uma refeição.



Começou o desafio do presunto nas redes sociais?