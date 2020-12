O Tottenham garantiu esta noite o primeiro lugar do grupo J da Liga Europa, ao vencer na receção ao Antuérpia (com adeptos no estádio), por 2-0.

A precisar de um triunfo para conseguir chegar ao topo da classificação, os golos só surgiram na segunda parte para a equipa de José Mourinho, e através de uma cara bem conhecida: Carlos Vinícius.

Gareth Bale rematou forte para defesa incompleta do guardião e o avançado emprestado pelo Benfica desviou para dentro da baliza solto de marcação, isto aos 57 minutos.

Pouco depois, aos 71 minutos, Lo Celso, a passe de Harry Kane, fez o 2-0 final.

Assim, o Tottenham termina o grupo no primeiro lugar, com mais um ponto do que o Antuérpia.