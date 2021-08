Depois do anúncio por parte do presidente da Federação Venezuelana de Futebol a dar conta da saída de José Peseiro do cargo de selecionador da Vinotinto, o técnico português publicou nas redes sociais uma carta a explicar os motivos que o levaram a abandonar o projeto.

«Com profunda tristeza abandonamos um projeto que nos motivou e ao qual nos dedicámos com total compromisso, esforço e emoção. Mesmo com todas as adversidades entrámos forças para desenvolver o nosso trabalho com a máxima exigência, fomentando circunstâncias muito favoráveis para o futuro da Vinotinto», escreveu.

Peseiro confirmou a existência de mais de um ano de salários em atraso, o que conduziu a uma situação limite. «Fizemos tudo, realmente tudo, até que sentimos que não havia mais condições para continuar. Chegámos a uma situação de 14 meses de salários em atraso. Uma situação que consideramos insustentável», vincou.

O treinador português deixou um agradecimento tranversal ao povo venezuelano, clubes, treinadores e jogadores venezuelanos.