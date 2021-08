Rui Gomes vai juntar-se a Yuri Ribeiro no Legia Varsóvia.



O campeão polaco divulgou uma fotografia do extremo ex-União de Leiria com o lateral-esquerdo, acrescentando que ambos vão realizar exames médicos antes da assinatura dos respetivos contratos.



Rui Gomes, de 23 anos, passou por Merelinense, Sp. Braga, Benfica e Vitória Guimarães durante a formação. Como sénior o atacante vestiu as camisolas de Gil Vicente, Mafra e União de Leiria, clube pelo qual marcou sete golos em 27 partidas na época passada.



Recorde-se que Yuri Ribeiro vai assinar por três anos com o Legia, clube onde jogam os portugueses Josué, Rafael Lopes e André Martins, conforme o Maisfutebol noticiou.