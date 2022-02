Depois do triunfo diante do Al Ahly, o Palmeiras espera agora pelo resultado do Al Hilal-Chelsea para conhecer o adversário na final do Mundial de Clubes. Abel Ferreira já antevê a dificuldade do derradeiro duelo, onde pode ter pela frente Leonardo Jardim.

«Vai ser David contra Golias, não vamos nunca vender ilusões a ninguém. Mas vamos ver o nosso adversário, vamos esperar para ver. Conheço muito bem o treinador português [Leonardo Jardim, do Al Hilal], trabalhei com ele quando estava nos juniores em Portugal. Falo do próximo jogo quando sair o próximo adversário. O que controlamos está feito. Prefiro estar na final como estamos, agora vamos desfrutar e competir. Temos um propósito, que é ganhar», disse, em declarações à Band, citado pelo Globoesporte.

Abel Ferreira elogiou ainda a sua equipa, que considera «uma família». «Disse para os jogadores desfrutarem do jogo e competir para ganhar. Seguimos o plano, mas o que eu digo é apenas 30%, os outros 70% têm a ver com o espírito deles. Uma vitória justa, de uma equipa inteligente, que já venceu muito e perdeu também. Estou contente de estar em mais uma final, umas perdemos e outras ganhamos.»

O treinador português comentou ainda a pressão que estes momentos de grandes decisões trazem aos treinadores e recordou o passado enquanto jogador.

«Ando no futebol profissional desde os 18 anos. Já fui muito criticado como jogador e como treinador. Faz parte, é normal. Eu aceito tudo, assim como os elogios. As pessoas só me conhecem dentro das quatro linhas. Eu não sou muito de dar entrevistas. Adoro falar sobre futebol, mas não há problema em criticar ou elogiar. O elogio muitas vezes amolece. Para mim, a corda tem que estar sempre esticada. Temos que respeitar todos os adversários. Mas levo elogios e críticas desde os 19 anos nas costas. Às vezes, perguntam o segredo do sucesso. É trabalho, é disciplina e não fazer o que eu quero. É fazer o que é preciso. É preciso trabalhar. É isso que nós fazemos. Uma equipa adulta, competitiva, e é isso que me enche de orgulho. E uma força que não se vê. O espírito dessa equipa tem uma força que não se vê», desabafou.

A final do Mundial de Clubes está agendada para o próximo sábado, a partir das 16h30.