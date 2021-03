Um golo de Krychowiak, com assistência do internacional português Éder, deu a vitória ao Lokomotiv Moscovo esta quinta-feira, em Ufa, no duelo da 23.ª jornada da primeira liga russa.

O único e decisivo tento do encontro aconteceu aos 80 minutos, um minuto após Éder ter entrado em campo, para o lugar de Lisakovich. O avançado cabeceou na área e Krychowiak completou para o fundo da baliza.

Éder viu ainda um cartão amarelo, aos 86 minutos, num jogo que teve ainda um golo anulado a a Lisakovich, aos sete minutos, por fora-de-jogo.

Com este resultado, o Lokomotiv aproveitou a derrota de quarta-feira do CSKA Moscovo (3-2 ante o Zenit) para chegar ao terceiro lugar, com 40 pontos, os mesmos do CSKA, que é quarto. O Zenit lidera com 48 pontos, seguido do Spartak Moscovo, com 44.