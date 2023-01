Na partida para o Brasil, este sábado, Luís Castro reconheceu que o Botafogo quer apresentar mais estabilidade em 2023 e conseguir o apuramento para a Taça Libertadores

«Pretendemos fazer um campeonato mais estável, mas sei que isso é quase impossível. Há alternância de resultados, mesmo nos clubes que estão no topo da tabela. Queremos fazer o melhor possível, que seria entrar na Taça Libertadores. Era fantástico», apontou aos jornalistas no aeroporto Francisco Sá Carneiro.

O técnico luso espera ver um Brasileirão «ainda mais competitivo» pela subida de «quatro clubes de grande dimensão», como Cruzeiro, Vasco da Gama, Grêmio e Bahia.

Luís Castro não escondeu que o mercado português está no horizonte do «fogão».

«Estabilizámos o plantel nos últimos três meses de campeonato e esperamos agora fazer um ‘upgrade’ para partirmos para esta temporada ainda mais fortes do que terminámos a última. É o nosso objetivo. O mercado é global e olhamos para todo o mundo a nível de atletas que nos possam servir. Portugal claramente também está nesse universo», frisou.

O técnico abordou ainda a presença de treinadores portugueses no campeonato brasileiro, num total de sete, com os estreantes Renato Paiva (Bahia), Pedro Caixinha (Red Bull Bragantino) e Ivo Vieira (Cuiabá), além de Vítor Pereira (Flamengo) e António Oliveira (Coritiba), que trocaram de clube, e do atual campeão Abel Ferreira (Palmeiras).

«Por norma, não diferencio brasileiros, portugueses, japoneses ou ingleses. Treinador é treinador. Os portugueses são apetecíveis, têm bons resultados e transportam coragem, organização e uma metodologia interessante, que é apreciada pelo mundo inteiro e no Brasil. Somos mais uns dentro de muitos, mas, neste caso, somos bastantes», analisou.

Destacando Palmeiras e Flamengo como favoritos à conquista do título, o técnico, de 61 anos, mostrou-se «muito dedicado» ao Botafogo.

«O volume de jogos adensa-se e o tempo de treino diminui. Será uma época totalmente diferente da passada e a equipa vai estar sujeita a muito mais stress competitivo. Passei por isso há muito pouco tempo no Shakhtar Donetsk, porque tivemos de jogar Liga dos Campeões, Liga Europa, campeonato e Taça da Ucrânia de forma muito densa. É algo que já estamos habituados», vincou.

Luís Castro inicia a época 2023 com uma receção ao Audax Rio, a14 de janeiro, na abertura do campeonato do Rio de Janeiro.

O Botafogo, recorde-se, ficou no 11.º lugar da última edição do campeonato brasileiro.