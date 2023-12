O treinador do Al Nassr, o português Luís Castro, vincou quem tem a «liderança no balneário», esclarecendo que Cristiano Ronaldo não é pessoa de «tentativa de ingerências», deixando elogios ao compatriota e capitão de equipa nos sauditas.

«O Cristiano não é essa pessoa. Tentativa de ingerências, nada. Nem eu sou essa pessoa de perder a liderança de balneário. Nem tem conversa. Na minha função de treinador, ao longo de toda a minha carreira, soube sempre bem quais eram as minhas obrigações diárias, a dar a cara por uma equipa. Sei exatamente o que é ser um capitão de equipa como o Cristiano é, porque eu também fui capitão muitos anos capitão nas equipas por onde passei. Portanto, Cristiano exerce muito bem as funções de capitão, eu penso exercer muito bem as funções de treinador. Está tudo muito bem, uma relação ótima com os meus capitães», afirmou, em entrevista à SportTV, que vai para o ar, na íntegra, na quarta-feira.

Luís Castro falou ainda do Botafogo, da saída do clube brasileiro para rumar ao Al Nassr e respondeu sobre o descalabro da equipa no Brasileirão, rejeitando enquadrar-se na ideia de que o tempo lhe deu razão.

«Não sei o que se passou, não faço ideia. Eu não quero ter razão em nada, eu só vivo e olho para o meu trabalho. Só consigo responder pelos dias que estive no Botafogo. E nos dias em que estive no Botafogo, posso responder que vivíamos no seio de uma mentalidade ganhadora. Mesmo quando se perdia, sabíamos que íamos voltar a ganhar. Nos momentos de dificuldade sabíamos que íamos retomar e colocar a equipa lá. E quem não quisesse pertencer a esta forma de estar e de viver o dia a dia, ia fora. E se eu tivesse de sair, saía eu, mas era assim que pensávamos o dia a dia», afirmou.