Pep Guardiola está encantado com Rúben Dias. O técnico catalão teceu rasgados elogios ao internacional português após o triunfo do Manchester City no St Mary's, casa do Southampton.



«Defensivamente, estivemos excelentes. Na época passada lutámos muito. O Rúben [Dias] ajudou-nos muito. O John [Stones] esteve excecional nos últimos jogos», disse, citado pelo site do clube.



«O Rúben não comete um único erro e está sempre muito focado. É capaz de liderar a linha defensiva, tal como o John [Stones]. O nosso clube contratou um defesa extraordinário, especialmente pela sua personalidade», acrescentou.

Apesar de se ter afirmado como titular na equipa de Manchester, o técnico catalão recusa compará-lo a Vincent Kompany, histórico capitão dos «citizens».



«O Vincent é insubstituível. Ele esteve dez anos aqui e já tinha 30 ou 31 anos quando o conheci. O Rúben tem apenas 23, mas é importante quando compras um jogador, teres a sensação de que ele vai ficar aqui durante vários anos. Tenho a certeza de que o Rúben vai dar-nos muitas alegrias», referiu.



Desde deixou o Benfica para jogar na Premier League, o defesa soma 15 encontros disputados.