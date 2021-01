Bruno Fernandes resolveu o Manchester United-Liverpool, da Taça de Inglaterra, com golaço de livre direto. No final do encontro, o internacional português revelou que treina bolas paradas diariamente e que, muitas vezes, Solskjaer tem de o expulsar do relvado.



«Treino livres quase todos os dias. Por vezes o mister tem de mandar-me embora do treino. Gosto de ver e de aprender com o Juan [Mata]. Ele é um especialista e ficamos muito tempo a treinar. O Rashy [Rashford], o Alex [Telles] e o Fred também ficam, embora o Fred seja mais para brincar (risos)», referiu, em declarações aos canais do clube.



Lembre-se que o técnico dos red devils revelou que o médio tinha ficado 45 minutos a treinar livres na véspera do jogo.



As declarações do português: