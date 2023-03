Marco Silva está entre os três nomeados para melhor treinador do campeonato inglês em fevereiro.

A concorrer com o técnico português estão Antonio Conte (Tottenham) e Erik ten Hag (Manchester United).

O Fulham, orientado por Marco Silva, venceu o Nottingham Forest e o Brighton neste período, além de ter empatado com Chelsea e Wolverhampton. Os cottagers estão a realizar uma época acima das expectativas e até sonham com as competições europeias: ocupam a sétima posição, com os mesmos 39 pontos do Liverpool, em lugar de Liga Europa.

Depois de combinados os votos de adeptos e de um painel de especialistas, o vencedor será anunciado na próxima semana.